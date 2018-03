Aufgrund von erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Hause der Brunsviga in der Karlstraße 35 in Braunschweig sendet Radio Okerwelle seit dem 22. Juni übergangsweise aus der Gründervilla am Rebenring 33.

Das ist auf dem Gelände der Braunschweig Zukunft GmbH, direkt neben dem Rebenpark. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird Radio Okerwelle wieder in das Kultur- und Komminikatioszentrum in der Karlstraße 35 zurückkehren.

Bis dahin begüßen wir alle Besucher und Studiogäste im neuen Funkhaus und machen wie gewohnt ein engagiertes und informatives Radioprogramm für die Region Braunschweig.

Radio Okerwelle – Ihr Bürgerradio

Navigationshinweis: Einfahrt über Rebenring gesperrt!



[Mit dem Auto zur Zeit nur erreichbar über die Hofeinfahrt BÜLTENWEG 23a - Durchfahrt bis zur Gründervilla - Rebenring 33]